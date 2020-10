Tunisie : 32 tentatives de franchissement illégal des frontières maritimes déjouées en une seule nuit

Les gardes côtes relevant des districts de la garde maritime du sud, du Sahel, du centre et du nord et les unités terrestres à Médenine, Nabeul, Monastir et Sfax, ont déjoué, samedi soir, 32 tentatives de franchissement illégal des frontières maritimes et arrêté 262 personnes qui s’apprêtaient à traverser les frontières maritimes vers l’Europe.

Le ministère de l’Intérieur a fait savoir, dans un communiqué publié, dimanche, que les personnes arrêtés sont âgées entre 15 et 44 ans et habitent à Médenine, Nabeul, Mahdia, Sfax, Gabès, Bizerte, Ben Arous, Tunis, Kairouan, Sidi Bouzid, Le Kef, Kasserine et Sousse. Deux d’entre eux sont de nationalité africaine.

Après consultation du ministère public, il a été ordonné, selon la même source, de maintenir 73 personnes en état de détention et d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des autres.