Tunisie : Appel à faire preuve de compréhension quant à la suspension de la prière du vendredi

Le ministère des Affaires religieuses a appelé, jeudi, les fidèles à “faire preuve de compréhension quant à la décision de suspendre la prière du vendredi dans quelques régions et gouvernorats”, estimant que ces mesures sont inspirées par les principes religieux et l’intérêt national, à savoir préserver les vies humaines et empêcher la prolifération de la pandémie de Coronavirus.

Le ministère a appelé à nouveau, dans une déclaration, au respect total des protocoles sanitaires afin de se prémunir contre le virus, notamment faire ses ablutions chez soi, arriver avec son tapis de prière et mettre le masque, rappelant l’impératif de respecter la distanciation pendant la prière.

Le couvre-feu a été, récemment, décrété dans plusieurs régions et gouvernorats pendant deux semaines. La prière du vendredi a été, également, suspendue dans ces régions.

Dans le Grand-Tunis, le couvre-feu a été instauré à partir de ce jeudi, de 21h00 à 5h00 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 19h00 à 5h00 le samedi et dimanche.