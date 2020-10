Tunisie – Covid-19 : Les médecins délivreront des attestations de guérison aux malades pour la reprise du travail

Les médecins délivreront des attestations de guérison aux malades atteints de la Covid-19 pour qu’ils puissent reprendre leur travail. C’est ce qu’a souligné Hechmi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, mercredi 7 octobre 2020, Louzir a précisé que les cas confirmés d’infection au coronavirus ne seront plus obligés de refaire le test après 10 jours pour reprendre leur travail.

“Les études scientifiques ont prouvé qu’après dix jours du premier test positif, un sujet asymptomatique est complètement guéri et il n’est plus contaminant”, a-t-il dit.

“Pour les sujets symptomatiques, après 10 jours du premier test et 3 jours après la disparition des symptômes dont essentiellement la fièvre, le sujet est complètement guéri”, a-t-il précisé.

Louzir a rappelé que pour le moment, il existe 19 laboratoires relevant du ministère de la santé et 33 laboratoires du secteur privé qui sont autorisés à réaliser des tests RT-PCR aux sujets symptomatiques et aux contacts proches.

“En plus du test RT-PCR, on utilisera les tests rapides qui détectent l’antigène du virus, ce qui aidera beaucoup à détecter les cas confirmés essentiellement dans les hotspots et dans les urgences dans les hôpitaux pour les sujets suspects et pour le personnel médical et paramédical”, a-t-il ajouté.

Il est vrai que le test rapide ne donne pas un résultat juste à 100% tel que le test RT-PCR mais il est utile et aide beaucoup, dira-t-il.