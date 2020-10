International Alert : “Quatre jours de violence” une série de courts métrages tunisiens réalisés à Douar Hicher

Pour marquer la Journée internationale de la non-violence, l’organisation non gouvernementale internationale “International Alert ” a produit une série de quatre courts métrages qui mettent en lumière la violence à laquelle sont confrontés les jeunes des quartiers marginalisés de Tunisie, dix ans après la révolution.

Ecrite et réalisée par Samed Hajji et impliquant des jeunes du quartier populaire de Douar Hicher, la série “Quatre jours de violence / Four Days of Violence” présente la violence comme un phénomène complexe et offre un rare aperçu de la stigmatisation, du harcèlement et des autres abus que des milliers de jeunes Tunisiens subissent quotidiennement.

Au-delà de ces violations des droits de l’Homme, les violences institutionnelles, les violences sexistes, domestiques et professionnelles sont également très répandues.

Cette série de courts métrages vise à fournir un outil à la société civile pour impliquer les autorités et les citoyens dans la lutte contre les violences urbaines, institutionnelles et sexistes et promouvoir le respect des droits de l’Homme.

Chaque film ( Adam’s Story, Imed’s Story, Amira’s Story et Ahmed’s Story ) visible sur le youtube, se présente comme un journal vidéo et suit un personnage tout au long d’une journée.

International Alert a rassemblé 20 jeunes pour incarner les personnages, avec l’aide et les conseils d’une équipe de professionnels et du réalisateur Samed Hajji.

Le premier court métrage de la série a été présenté le vendredi 2 octobre (Journée internationale de la non-violence) sur les pages Facebook d’International Alert, avec ce message “La violence prend de nombreuses formes, ne vous taisez pas !”.