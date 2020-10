Le handballeur Ouajdi Barhoumi a été testé positif’ à la Covid-19, annonce l’Espérance Sportive de Tunis, jeudi matin sur sa page officielle Facebook.

Le physiothérapeute de l’équipe de handball Lassaad Omrani est également contaminé, ajoute la même source

Le club sang et or rappelle-t-on, enregistre plusieurs cas de contamination au sein de l équipe première de football, joueurs et staff technique et médical