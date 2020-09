Inauguration du bureau “des représentants du peuple” à Sidi Bouzid

Un bureau baptisé “des représentants du peuple” a été inauguré, vendredi 25 septembre 2020, à Sidi Bouzid, en présence du gouverneur de la région, Mohamed Sedki Bouaoun, et de députés et de représentants des municipalités et des associations locales.

Créé à l’initiative de l’Institut national démocratique (NDI) et financé par le département d’Etat américain, ce bureau a pour objectif d’encourager les habitants à s’intéresser et à participer à la vie politique.

Il permet également de serrer les liens et rétablir la confiance entre les habitants et les députés de manière qui les aide à évoquer les difficultés auxquelles ils font face et exposer les problèmes que connait la région, a souligné à l’agence TAP le représentant du NDI, Walid Oueslati.

De son côté, Faycel Dhahri, député de Sidi Bouzid, a fait savoir que ce projet offre un espace de rencontre et de débat pour parvenir à des solutions aux différents problèmes individuels et collectifs dans la région.

Ce projet sera généralisé à d’autres circonscriptions électorales dont Le Kef, Nabeul 1, Kairouan, Sfax 1 et Médenine, en plus de Sidi Bouzid.