Tunisie – COVID-19 : Mesures spécifiques pour les pays du voisinage

Suite à la publication, hier jeudi, de la nouvelle classification des pays en fonction du niveau de risque pandémique, le ministère de la santé a annoncé vendredi, dans un communiqué, que des mesures spécifiques seront appliquées pour les pays du voisinage (Algérie et Libye) et ce, à l’ouverture des frontières.

Le communiqué précise que pour la France, l’Italie et Malte, les procédures actuellement en vigueur demeurent inchangées et tous les voyageurs en provenance de ces pays sont appelés à présenter un test RT-PCR négatif et à se soumettre au confinement obligatoire de 14 jours ou 7 jours si le deuxième test effectué entre le 5ème et le 7ème jour de leur arrivée en Tunisie est négatif.

Le ministère signale que les protocoles spécifiques aux voyages touristiques organisés restent aussi applicables.

A noter que le ministère de la santé a publié, jeudi dernier, une liste mise à jour de la classification des pays selon leur situation épidémiologique, 58 pays dans la liste verte (pays à faible risque de contamination) et 60 pays dans la liste orange (pays à moyen risque de contamination).