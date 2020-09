Volley-Championnat de Tunisie (play-off) : L’Espérance Sportive de Tunis s’offre son 20e titre et le 3e d’affilée

L’Espérance Sportive de Tunis a remporté sle championnat de Tunisie de volley-ballet (2019/2020) et le troisième d’affilée, après sa victoire sur le CO Kélibia par 3 sets à 0, mercredi soir à Kélibia, pour le compte de la 10 et dernière journée play-off.

Les sang et or terminent en tête du classement général avec 29 points et s’offrent ainsi leur 20e sacre de leur histoire après ceux remportés en 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1976, 1978, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008, 2015, 2016, 2018 et 2019.

De son coté, le CS Sfaxien vainqueur sur son terrain de l’Etoile du Sahel (3-0), a terminé à la deuxième place (27 points).

Résultats de la 10e et dernière journée play-off

CO Kelibia – Espérance ST 0-3

CS Sfaxien – ES Sahel 3-0

AS Marsa -Saydia Sidi Bousaid 1-3

classement final:

1 )Espérance ST 29 points champion

2) CS Sfaxien 27

3) CO Kelibia 13

4/ Etoile du Sahel 12

5) Saydia Sidi Bousaid 6

-) AS Marsa 6