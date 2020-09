Tataouine : Sit-in des agents de la société de l’environnement

Les agents de la société de l’environnement, de plantation et de jardinage à Tataouine ont observé, mercredi, un sit-in devant le siège du gouvernorat pour réclamer le versement de leurs salaires au titre des mois d’août et septembre, après que la société a suspendu ses activités depuis juillet dernier à cause des protestations des ouvriers.

Selon les représentants des syndicats des ouvriers de la société, ce sit-in fait partie d’une série de mouvements de protestation entamés depuis janvier 2018 pour revendiquer les droits professionnels des ouvriers.

La société de l’environnement, de plantation et de jardinage de Tataouine est le premier employeur dans la région avec un personnel composé de 2500 ouvriers et cadres et qui devait être consolidé par 500 nouveaux employés dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’El Kamour signé en 2017 entre le gouvernement des sitinneurs.