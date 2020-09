Tunisie : Une série de mesures pour lutter contre la Covid-19 dans ces régions

Le comité régional de lutte contre les catastrophes au gouvernorat de Tozeur a pris une série de décision lors d’une réunion de travail tenue lundi, en présence du gouverneur Mohamed Aymen Bejaoui, pour prendre une série de décisions afin de limiter la propagation du coronavirus.

Dans un communiqué publié par le gouvernorat, il est précisé que la vigilance du citoyen pour appliquer le protocole sanitaire jouera un rôle important pour limiter la propagation du virus.

Le gouverneur a appelé les personnes âgées, les personnes souffrant d’un manque d’immunité et souffrant de maladies chroniques à limiter les déplacements.

Il a été décidé de :

– Interdire l’organisation des fêtes de mariage dans les localités qui ont enregistré un grand taux de contaminations

– Surveiller les commerces ouverts au public

– Former un comité pour l’application rigoureuse du protocole sanitaire dans les établissements publics et privés.

– Collaborer avec les institutions qui reçoivent beaucoup de citoyens comme la poste, les banques

– Coordonner avec les propriétaires des cafés pour appliquer le protocole sanitaire et interdire le narguilé.