Tunisie : Abir Moussi annule sa rencontre avec le chef du gouvernement programmée ce mardi

La présidente du Parti destourien libre (PDL) a annoncé, mardi, lors d’une conférence de presse, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), sa décision d’annuler l’entretien prévu cet après-midi avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, suite à sa rencontre, lundi, avec une délégation de la Coalition Al-Karama.

“Un professionnel en blanchiment du terrorisme et d’actes terroristes”, selon elle.

Abir Moussi a indiqué avoir sollicité un entretien avec le chef du gouvernement, à l’issue d’une marche symbolique organisée, samedi, à Tunis, par le PDL contre le terrorisme.

Mechichi s’était excusé en raison d’engagements professionnels (conférence des gouverneurs), a-t-elle expliqué, précisant avoir prévu de lui fournir, lors de l’entretien, des données sur le dossier du terrorisme.

Elle a, dans ce contexte, passé en revue des informations relatives au réseau du terrorisme, qu’elle qualifie de “pieuvre terroriste” ainsi que sur des accords passés entre le ministère des Affaires religieuses et l’Université Zitouna et “des parties en lien avec la Turquie et l’Union internationale des savants musulmans”.

Et d’annoncer qu’elle va intenter une action en justice, la semaine prochaine, pour suspendre l’activité de l’Union des savants musulmans en Tunisie (création de la filiale en 2012) et de la classer comme étant une organisation terroriste.

La présidente du PDL a fait savoir que de nombreuses manifestations seront organisées dans les prochains jours.

Le chef du gouvernement avait eu un entretien, lundi, au Palais du Gouvernement, à la Kasbah, avec le président du bloc parlementaire de Coalition Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, qui était accompagné des députés Abdellatif Aloui et Mondher Ben Attia.

Le PDL avait organisé, samedi, une marche contre le terrorisme à Tunis avec la participation de plusieurs composantes de la société civile pour réclamer des mesures supplémentaires dans la lutte contre le terrorisme et démanteler les réseaux d’embrigadement et de financement des organisations terroristes en Tunisie et à l’étranger.