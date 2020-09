Tunisie : Nouvelle composition du bureau exécutif du parti de la volonté populaire

Le parti de la “volonté populaire” ex “Al Mahaba”, a dévoilé, jeudi, la nouvelle composition de son bureau exécutif qui comprend le député et président du parti Issam Bargougui et les membres Hédi Lefi, Selim Hajji, Mohamed Chafaî Trabelsi, Boujemaâ Missaoui, Lazher Khelifi, Mehdi Baccari, Mourad Kahri, Monia Belgacem et Ahmed Hfaiedh.

Dans un communiqué publié jeudi, le parti a annoncé avoir désigné Mourad Kahri nouveau président du bureau politique et Mohamed Chafaî Trabelsi trésorier.

“Al Mahaba” avait annoncé, lors de son congrès national tenu, en mars 2020, sous le thème “Nous continuons à défendre l’identité et la justice sociale”, avoir changé de nom. Le parti est, désormais, nommé le parti de “la volonté populaire”.