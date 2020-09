Tunisie : L’UGET appelle au report de la rentrée universitaire

L’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a appelé au report de la rentrée universitaire 2020-2021 à la deuxième quinzaine d’octobre prochain et ce lors d’une réunion tenue, hier lundi, entre une délégation de l’union et des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué publié, mardi, l’UGET a appelé à l’ouverture des restaurants et des foyers universitaires au profit des nouveaux et anciens étudiants et à l’activation de l’accord signé, depuis 2015, entre le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Formation professionnelle relatif au brevet de technicien supérieur (BTS).

Elle a également souligné la nécessité d’intervenir, rapidement, pour satisfaire les revendications des étudiants en sit-in à la cité universitaire Sidi Mansour à Sfax après la découverte d’un cas de Covid 19, de soumettre tous les étudiants à des tests de dépistage et de fournir à la cité universitaire une équipe médicale permanente pour suivre l’état de santé des personnes en confinement ainsi qu’une cellule d’encadrement psychologique des étudiants.

Le doyen de la faculté de droit de Sfax avait décidé de suspendre les cours de rattrapage après avoir découvert un cas de contamination par le COVID-19 en attendant la réunion du conseil scientifique et la coordination avec les différentes directions régionales concernées par crise la épidémiologique.