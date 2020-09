Insfrastructure : Le stade de Sousse sera prêt d’ici septembre 2021

le président de la commission de la jeunesse et du sport à la municipalité de Sousse, Khémaies Ben Fattoum a fait savoir que les travaux d’aménagement du stade olympique de Sousse, prendront officiellement fin en septembre 2021, et ce, en raison du retard pris à cause de la pandémie liée au coronavirus.

Dans une déclaration faite mardi sur les ondes de “Jawhara fm”, Ben Fattoum a indiqué que “les travaux suivent aujourd’hui un cours normal et que l’inauguration du stade se fera à l’occasion d’une grande cérémonie à la hauteur de l’événement avec, notamment, une confrontation entre l’Etoile du Sahel et un grand club européen”.

“Aucun nom n’a encore été attribué au stade. La priorité est donnée au parachèvement des travaux dans les délais impartis.

La future appellation du stade sera définie en concertation avec la direction du club”, a-t-il encore ajouté.

Selon Ben Fattoum, les loges du nouveau stade olympique de Sousse seront, quant à elle, baptisées aux noms des figures emblématiques du club de la perle du Sahel.

L’enveloppe globale allouée au projet s’élève, rappelle-t-on, à 32 millions de dinars dont 4 MD en tant que contribution de la municipalité de Sousse et 2 MD mobilisés par l’Etoile sportive du Sahel.

L’extension du stade, qui devrait durer 27 mois, touchera notamment les gradins couverts et les gradins non couverts est, nord et sud.

Les travaux comprendront également l’aménagement des vestiaires, le renouvellement des sanitaires pour le public, de 22 loges et la rénovation totale du réseau d’éclairage.