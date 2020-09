Tunisie : Les élus du mouvement “Echaab” s’engagent à oeuvrer pour le lancement d’une coalition parlementaire civile et sociale

Les élus du mouvement “Echaab” ont fait savoir qu’ils s’engagent à œuvrer pour le lancement d’une coalition parlementaire civile et sociale à même de créer un équilibre au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et à moraliser l’action parlementaire.

Cette coalition se veut également un appui pour défendre les questions nationales et de souveraineté et lutter contre le terrorisme et la corruption.

Dans une déclaration rendue publique lundi, à l’issue de l’organisation des journées parlementaires du mouvement à Zarzis, les 11,12 et 13 septembre courant, la formation politique “Echaab” a réitéré sa volonté permanente de travailler au sein de l’ARP et sur la scène politique et populaire pour consolider son mouvement et ses choix sociétaux et “faire face à tous les projets suspects et dangereux aux niveaux national et régional”.

Les parlementaires du mouvement “Echaab” ont exprimé leur soutien total aux habitants de la région de Médenine et à leurs demandes légitimes en ce qui concerne le développement, le droit à une vie digne, et la rupture avec la politique de marginalisation.

Il est question, dans ce sens, de créer un climat politique et économique propice au développement de manière à préserver les jeunes de la région des risques de la délinquance, de l’extrémisme et de la migration clandestine. Pour se faire, les élus du mouvement “Echaab” proposent entre autres de relancer le grand projet chinois dans la région et de réactiver la ligne ferroviaire Médenine-Gabès, ainsi que le pôle économique dans le port commercial de Zarzis.

Le mouvement “Echaab” a, également, dénoncé l’opération terroriste survenue à Akouda (Sousse) qui a visé les forces de la Garde Nationale, tout en son total soutien aux forces porteuses d’armes dans la lutte contre le terrorisme.

Sur un autre plan, les élus du mouvement “Echaab” ont réitéré leur rattachement à l’impératif de criminaliser la normalisation sur une base juridique et en urgence. Ils ont, à cet effet, dénoncé “la normalisation des régimes arabes avec l’entité sioniste”.