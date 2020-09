Tunisie : Un homme arrêté à Hammam lif pour détention d’armes et fouille archéologique illégale

Un homme a été arrêté à Hammam lif sud (gouvernorat de Ben Arous) pour détention et acquisition d’armes et munitions et la fouille archéologique illégale et ce par des unités de la sécurité nationale de Hammam lif et d’autres unités appelées à la rescousse, a fait savoir dimanche, le ministère de l’intérieur.

Les unités de la sécurité nationale se sont déplacées samedi, sur le lieu après l’enquête menée par le ministère sur un fossé repéré près d’un local d’habitation à Hammam lif sud. Elles ont fouillé le local et saisi un vieux revolver sans charge, un long bâton équipé d’une épée à lame effilée, des billets de banques étrangers et un fusil de chasse détenu sans permis. Elles ont également, saisi 42 cartouches et un poignard de décoration remontant à l’époque ottomane, un ordinateur et 6 portables detenu par le locataire.

Le ministère public a donné l’ordre de placer le locataire en garde à vue et de poursuivre l’enquête avec le propriétaire du local.