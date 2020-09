Tunisie : Entretien Hichem Mechichi-Nourredine Taboubi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a affirmé, lors de son entretien, samedi avec le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Nourredine Taboubi, que le gouvernement sera ouvert à toutes les propositions pour “travailler ensemble afin de sortir le pays de la situation critique dans laquelle il se trouve sur fond de pandémie de coronavirus”.

Mechichi a déclaré que le gouvernement mise sur l’utilisation optimale des ressources tout en œuvrant à conférer plus d’efficacité aux interventions et dépenses publiques pour arrêter l’hémorragie que connaît l’économie tunisienne, ajoutant que l’approche du gouvernement repose sur la recherche d’une formule consensuelle de partage des charges en attendant une amélioration des conditions socioéconomiques du citoyen.

Le chef du gouvernement a également salué, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, le rôle de la centrale syndicale dans la réalisation de l’équilibre au sein de la société aussi bien dans les secteurs économiques et sociaux que dans les domaines politique et culturel.

A l’issue de la réunion, le secrétaire général de l’UGTT a déclaré aux médias qu’il a évoqué avec le chef du gouvernement les dossiers socio-économiques et les enjeux de l’étape actuelle qui nécessite une action commune et une coordination continue entre le gouvernement et l’organisation ouvrière.

Taboubi a ajouté que la réunion a, également, porté sur le dossier des travailleurs de chantiers qui “a trop duré”, selon ses propos, et la révision du salaire minimum garanti en plus de plusieurs dossiers sectoriels.

Il a souligné que la Tunisie a besoin de plus de dynamique pour promouvoir l’économie et consacrer l’esprit rationnel et le sens de la responsabilité, appelant dans ce contexte à conjuguer les efforts de tous en cette étape pour sauver le pays et répondre aux attentes des citoyens.