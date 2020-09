Tunisie : La rentrée scolaire 2020-2021 maintenue pour le 15 septembre

La rentrée scolaire 2020-2021 a été maintenue pour le 15 septembre, conformément à un accord conclu lundi entre le ministère de l’éducation et les syndicats de ce secteur, a annoncé lundi Mohamed Haj Tayeb, chargé de la communication au sein du ministère.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Haj Tayeb a expliqué que cet accord a été conclu lors d’une réunion entre des responsables du ministère, le ministre de l’éducation Fethi Sellouati et le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Hfaiedh Hfaiedh.

Les deux parties se sont mis d’accord pour une assurer une reprise progressive des cours dans tous les établissements scolaires (primaire, collèges et lycées) et se sont engagées à fournir tous les moyens de protection et de désinfection des salles de classe et divers espaces des établissements scolaires.

En vertu de cet accord, plus de 2 millions d’élèves devraient regagner les bancs de l’école, tout en assurant les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.