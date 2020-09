Tunisie : La pandémie du coronavirus a imposé de nouvelles visions dans l’action municipale

Lors d’une cérémonie organisée dimanche en l’honneur de la deuxième promotion des artisanes ayant bénéficié d’une session de formation, le président de la circonscription municipale de Ksar Said (municipalité du Bardo) Dhafer Sghiri a indiqué que les changements opérés dans le mode de vie des citoyens à l’issue de la propagation du coronavirus a imposé de nouvelles visions dans l’action municipale au niveau national, régional et local, et ce afin de pouvoir faire face à ses répercussions économiques et poursuivre le processus de développement.

Lors de cette cérémonie organisée à l’initiative du groupement national de l’artisanat et des petits métiers, en collaboration avec la municipalité du Bardo, Sghiri a ajouté qu’il était nécessaire d’adhérer au processus de l’économie solidaire et faire participer les municipalités à la mise en valeur de notre patrimoine et artisanal.

Dans ce contexte, il a appelé a l’importance d’intensifier les sessions de formation et les expositions afin de permettre aux artisanes de commercialiser leur produits afin de leur garantir une source de revenus.

” La municipalité doit favoriser la création de projets et l’intégration des femmes artisanes dans le circuit économique à partir des circonscriptions municipales” a-t-il dit.

De son coté, la présidente du groupement national de l’artisanat et des petits métiers Rim Harbaoui a indiqué qu’un grand nombre de sessions de formation ont été organisées dans le secteur de l’artisanat dans plusieurs quartiers populaires, à l’instar de Ksar Said, la cité Ettahrir, le Bardo et Sidi Hssine au profit des femmes sans emploi et des femmes au foyer en vue de contribuer à la diversité des métiers et d’assurer leur pérennité.

Selon Harbaoui, le groupement artisanal a assuré la formation de 17 artisanes à la cité Ettahrir et 46 à Ksar Said et le Bardo outre la formation de 50 femmes dans la région de Sidi Hssine, relevant dans ce contexte les difficultés rencontrées au niveau de l’absence des ressources et l’insuffisance d’espaces réservés à l’exposition et la commercialisation des produits.