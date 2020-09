La ville de Kairouan et un certain nombre de ses délégations -entre autres Bouhajla, Nasrallah, Kairouan-sud et nord, Hafouz, Oueslatia et Aala- ont été touchées par de fortes chutes de pluies qui ont inondé les rues et plusieurs maisons dans les quartiers populaires.

Selon Sabra Fm, ces fortes pluies ont causé la fermeture des routes et ont inondé les canaux d’égout, ce qui a perturbé la circulation et a bloqué des citoyens.