Depuis l’aube du samedi 5 septembre 2020, le gouvernorat de Kairouan a connu d’importantes précipitations, avec de forts nuages et des orages enregistrés dans diverses régions.

Les pluies continuent dans les régions et cela coïncide avec le début de la saison agricole, qui prévoit une saison agricole prometteuse et a un impact important sur les arbres fruitiers, en particulier les oliviers, la grenade et les légumes comme les poivrons et les tomates.