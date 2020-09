Monastir-Pluviométrie : reprise du trafic sur la ligne du Métro du Sahel

Suspendu durant six heures à cause des pluies torrentielles qui se sont abattues samedi sur le centre et les régions côtières, le trafic sur la ligne du Métro du Sahel en direction de Monastir et Mahdia a repris l’après-midi.

Des équipes spécialisées de la Compagnie des chemins de fer tunisiens se sont intervenues pour rétablir le trafic sur cette ligne du Métro qui s’est arrêté, ce matin, à la station Moknine, inondée par de fortes pluies, a indiqué à l’Agence TAP un responsable de la SNCFT.

Des pluies diluviennes, accompagnées de cellules orageuses, ont été enregistrées samedi dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax, Sousse, Mahdia et Monastir. Les quantités des pluies ont oscillé entre 40 et 60 mm.