Un don de 1 000 plasmas par l’église de Shincheonji pour faciliter le développement d’un vaccin contre la Covid-19

HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) est une ONG internationale de paix associée à la DGC (Département de la communication globale) des Nations unies et dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC).

HWPL transcende les frontières nationales, les idéologies et les religions. Nous travaillons pour soutenir et protéger inconditionnellement les droits de l’Homme dans toutes les dimensions de la vie humaine.

Alors que la crise du COVID-19 persiste, l’intérêt et la nécessité de développer un vaccin continuent de croître. À cet égard, HWPL aimerait présenter un article écrit par l’église de Shincheonji sur son deuxième don de plasma. Ledit article souligne que plus de 1 000 membres de l’église Shincheonji de Jésus se sont remis de la Covid-19 en Corée du Sud et qui ont participé à nouveau au don de plasma pour la recherche sur le traitement du Covid-19. L’église a déjà fait don du plasma sanguin de 409 personnes en juillet dernier.

Il s’agit donc d’une importante contribution des membres de l’église Shincheonji pour le développement du traitement contre le coronavirus qui mérite d’être connue.

Autorisée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, l’utilisation du plasma pour le traitement de la Covid-19 devrait faire baisser le taux de mortalité chez les patients en phase critique, selon un article de Reuters. De ce fait, HWPL espère que cette nouvelle donnera de l’espoir à ceux qui attendent le développement du remède au COVID-19.

En tant qu’ONG internationale pour la paix basée en République de Corée, HWPL a également prêté attention aux actions discriminatoires envers l’église et a essayé de les rendre publiques en diffusant les informations sur la dénomination afin d’éviter de nouvelles violations des droits de l’homme.

Cette nouvelle sera une bonne occasion pour que la communauté internationale réfléchisse à nouveau à cette question et pour aider les personnes à voir l’église d’un point de vue plus neutre, plutôt que de se baser sur des opinions négatives basées sur des rapports sensationnels concernant la dénomination.