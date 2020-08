Football – Sélection Juniors (Stage) : Deux matchs amicaux au programme face à l’ES Béni Khalled et le CS Korba

La sélection tunisienne juniors de football disputera deux matchs amicaux contre respectivement; l’ES Béni Khalled et le CS Korba, à l’occasion de son nouveau stage de préparation à Hammamet (31 août – 3 septembre), en prévision des qualifications pour la coupe d’Afrique 2021 en Mauritanie.

Le sélectionneur Maher Kenzari a convoqué 21 joueurs pour ce stage. Il s’agit de:

Espérance de Tunis: Zied Berrima, Farouk Mimouni, et Mouhib Selmi.

Etoile du Sahel: Ahmed Slimane, Amine Khéchich, Nassim Khadher et Aziz Faleh.

Clubs Africain: Mohamed Amine Zeghada, Chihed Laabidi, Guesmi Azizi et Ahmed Laabidi.

CS Sfaxien: Ala Ghram, Abdallah Amri, Bechir Ghariani et Achraf Habbassi.

US Ben Guerdane: Chawki Ben Khedher.

CO Transport: Neji Fares.

ES Zarzis: Mohamed Ali Ourimi.

OS Kébili: Houssem ElKar.

S Tunisien: Yassine Ridane.

CSH-Lif: Rayène Haddad.

Programme des deux matchs amicaux:

Mercredi 2 septembre (16h30)

Sélection juniors – ES Béni Khalled

Jeudi 3 septembre (16h30)

Sélection juniors – CS Korba