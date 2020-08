Fadhel Kraiem appelle à entretenir la flotte de transport pour assurer dans meilleures conditions la rentrée scolaire et universitaire

Le ministre du transport et de la logistique par intérim, Fadhel Kraiem a recommandé mercredi, aux sociétés nationales et régionales de transport, de s’engager à entretenir la flotte de bus, métros et trains, afin de garantir les meilleures conditions pour la rentrée scolaire et universitaire.

Il a mis l’accent lors d’une séance de travail, tenue au siège de son département, sur la nécessité d’appliquer les mesures sanitaires dans les stations et à bord des transports publics notamment, avec la propagation du Coronavirus, pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des citoyens et des agents du transport.

Kraiem a plaidé, également, pour l’activation des commissions spéciales pour surveiller le degré de respect des exigences de prévention, tout en axant sur la sensibilisation des passagers, en particulier les élèves et étudiants, à la nécessité de porter des masques pour les protéger ainsi que les autres usagers des transports en commun.

Il a précisé qu’il est nécessaire de poursuivre la stérilisation des moyens de transport avant leur mise en exploitation, pour garantir la sécurité des passagers, tout en soulignant l’importance de prévoir un nombre adéquat de bus et de métros, pour réduire l’encombrement dans les moyens de transport.