Gouvernement Mechichi : 28 membres dont 8 femmes

Le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi a présenté, lundi à minuit, lors d’un point de presse à Dar Dhiafa la composition de son équipe. il s’agit, a-t-il précisé et comme il l’a déjà fait savoir lors des concertations avec les partis politiques, groupes parlementaires et personnalités publiques, d’un gouvernement de compétences nationales qui est appelé, a-t-il dit, à se pencher sur les questions sociales et économiques et répondre aux préoccupations urgentes des Tunisiens.

Auparavant, Mechichi a été reçu par le président de la République Kais Saied et lui a remis la composition gouvernementale pour la transmettre, à son tour, au parlement dans les heures qui viennent.

Voici la composition du nouveau gouvernement :

Ministre de la Défense: Brahim Bartagi

Ministre de l’Intérieur: Taoufik Charfeddine

Ministre de la Justice: Mohamed Boussetta

Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger: Othman Jarandi

Ministre des Affaires religieuses: Ahmed Adhoum

Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement: Ali Kooli

Ministre des Technologies de la communication: Mohamed Fadhel Kraïem

Ministre des Transports et de la Logistique: Moez Chakchouk

Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure: Kamel Eddoukh

Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières: Leila Jaffel

Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche: Akissa Bahri

Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines: Saloua Seghaier

Ministre de l’Environnement et des Affaires Locales: Mustapha Laroui

Ministre du Commerce et des Exportations: Mohamed Bousaïd

Ministre du Tourisme: Habib Ammar

Ministre de l’Education: Fathi Slaouti

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Olfa Ben Ouda

Ministre des Affaires sociales: Mohamed Trabelsi

Ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées: Imen Houimel

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle: Kamel Deguiche

Ministre de la Santé: Faouzi El Mehdi

Ministre de la Culture: Walid Zidi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Relation avec le Parlement: Ali Hafsi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Relation avec les Instances constitutionnelles: Thouraya Jeribi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique et de la gouvernance: Hasna Ben Slimène

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement, chargé des finances publiques et de l’Investissement : Khalil Chtourou

Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères: Mohamed Ali Nafti

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle: Sihem Ayadi

Mechichi a affirmé son engagement de faire en sorte que le gouvernement travaille en toute indépendance et dans un esprit d’interactivité et de coopération avec toutes les composantes du paysage parlementaire et les différentes familles politiques.