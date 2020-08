Les supporters du CS Sfaxien et amateurs du ballon rond ont rendu ce samedi un dernier hommage à la légende du football tunisien et l’un des héros de l’épopée du Mondial-1978, Hammadi Agrebi, en l’accompagnant à sa dernière demeure, au cimetière Chaari, Route de Tunis, à Sfax.

Bravant le risque de contagion au virus du coronavirus, un grand nombre de fans du Club Sportif Sfaxien, club d’origine du “Magicien des deux générations” et même des autres clubs, ont assisté aux funérailles qui se sont déroulées au stade Taieb Mhiri à Sfax pour rendre un dernier adieu à celui qui avait apporté beaucoup de joie et régalé avec ses buts et ses belles prouesses des milliers de supporters et les a impressionnés par ses rares qualités humaines et sportives.

Le cortège funèbre qui a quitté son domicile vers le stade Mhiri puis le cimetière Chaari a réuni des stars du football tunisien à l’instar du son compagnon de route Mokhtar Dhouib, et des anciennes gloires Najib Ghommidh, Mohsen Jendoubi, Tmim Hzami, Ali Kaabi, et d’autres comme Jamel Tayèche, Moncef Ouada, Ali Rtima, Lotfi Sanhaji, Othmane Jenaieh, Raouf Najjar et Abdelmajid Chetali.

Ont été également présents des joueurs et sportifs des différentes générations et des dirigeants qui se sont succédés à la tête du CS Sfaxien ainsi que des politiciens, des journalistes, des ministres et des présidents de partis, de structures professionnelles, d’entreprises commerciales et d’associations.

Dans son oraison funèbre prononcée à cette occasion, le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh, a annoncé qu’il a été décidé de baptiser le stade olympique de Radès “stade Feu Hammadi Agrebi”, en signe de reconnaissance à ce joueur adulé par tous les Tunisiens.

Fakhfakh a dénombré les qualités de Agrebi mettant en exergue sa noblesse d’esprit, sa modestie, son amabilité et son grand esprit sportif ainsi que les multiples exploits réalisés sous le maillot du CS Sfaxien ou celui de l’Equipe Nationale pour devenir une figure emblématique du sport tunisien.

Rappelons que le Président de la République, Kaies Saied, s’est rendu vendredi soir à Sfax pour présenter ses condoléances à la famille de Agrebi exprimant à la veuve du défunt et au président du CS Sfaxien, Moncef Khemakhem, ainsi qu’à toute la famille sportive sfaxienne sa sympathie et sa gratitude pour les éminents services rendus à son club et à la sélection nationale.

Hammadi Agrebi est décédé vendredi à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie.