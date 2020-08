Premier League 2020-2021 : Liverpool-Leeds United en ouverture de la saison

Liverpool, sacré champion d’Angleterre 2019-2020, entamera la défense de son premier titre à domicile face au nouveau promu Leeds United, le samedi 12 septembre (15h00, algériennes), selon le calendrier publié jeudi par la Premier League.

Ce choc de styles entre deux entraîneurs cultes – l’Allemand Jürgen Klopp et l’Argentin Marcelo Bielsa – sera l’affiche d’une première journée jouée à huis clos et tronquée pour laisser davantage de repos aux deux Manchester qui sont allés en quart de finale de Ligue des Champions pour City et demi-finale d’Europa League pour United.

Liverpool aura un début de saison très relevé, puisqu’il se déplacera à Chelsea lors de la 2e journée, recevra Arsenal pour la 3e, puis jouera le derby à Everton pour la 5e journée, le match retour à Anfield étant programmé autour du 20 février.

Parmi les autres matches alléchants de la première journée, Tottenham-Everton offrira un autre duel entre techniciens réputés, puisqu’il met aux prises José Mourinho et Carlo Ancelotti.

Les deux autres promus West Bromwich Albion et Fulham débuteront à la maison, face respectivement à Leicester et Arsenal.

Les dates de Burnley-Manchester United et Manchester City-Aston Villa seront fixées plus tard. Pour ce qui est des autres grands rendez-vous de la saison, les derbys de Manchester auront lieu vers le 12 décembre pour le match à Old Trafford et le 6 mars pour le retour à l’Etihad. Le “derby du nord-ouest” entre Liverpool et Manchester United se tiendra le 16 janvier à Anfield et le 5 mai pour le retour à Old Trafford.