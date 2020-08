“Cinéma au musée” 2020 a eu lieu malgré la situation sanitaire exceptionnelle

La 6ème édition de “Cinéma au musée” a eu lieu, du 16 au 19 août, au musée archéologique de Sousse sous le signe du “Dialogue & Echanges entre les acteurs de la société civile de la Tunisie”.

Cette édition 2020 qui a pris fin mercredi soir, est parmi les rares manifestations maintenues en cette saison marquée par la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19.

Le centenaire de la naissance du célèbre réalisateur Italien Federico Fellini et le centenaire de l’arrivée de 6000 Russes Blancs en 1920 à Bizerte fuyant à l’époque la révolution bolchévique, ont été au cœur de cette édition.

Il y a eu également une exposition inédite intitulée “La perle du sahel dans la mémoire des images” qui se poursuit jusqu’au 31 août à la salle d’exposition du musée archéologique de Sousse. Elle offre à voir une centaine d’agrandissement de cartes postales rares de Sousse datant des années 1900-1920 du collectionneur de pièces du patrimoine Mohsen Mouelhi.

La manifestation est organisée Ciné-sud patrimoine”, en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et bénéficie du soutien de l’Institut Culturel Italien de Tunis (IIC), de la Délégation régionale des Affaires Culturelles de Sousse et de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC).

Le programme de cette édition a été mis en place en collaboration avec l’Association des étudiants et des stagiaires Africains en Tunisie “AESAT”, l’Association de recherche et d’études sur la mémoire de Sousse “AREMS”, l’Amicale des anciens élèves des lycées de Bizerte et l’Association Bizerte Cinéma .

Selon Mohamed Challouf, directeur artistique et cofondateur de l’association “Ciné-sud patrimoine”, Ciné au musée a bénéficié d’une aide de 5.000 milles dinars de la délégation régionale des Affaires culturelles de Sousse et 4.500 milles dinars de l’Institut Culturel Italien de Tunis “IIT”.

Dans une déclaration à Tap, Challoufi a encore ajouté que l’association n’a encore pas reçu la subvention qui devait lui être accordée par son partenaire principal, le CNCI.

Ce réalisateur et producteur qui gère Cinéma au Musée depuis six ans, a estimé que “la manifestation constitue une bouffée d’oxygène pour les habitants de la région, surtout après une période de confinement pas aussi évidente.”

Néanmoins la 15e édition des Rencontres cinématographiques de Hergla qui devait avoir lieu du 19 au 22 août a été reporté. En tant que directeur artistique de cette manifestation qu’abrite annuellement dans la ville de Hergla, Challouf a indiqué que l’association a décidé le report de l’événement.

Ce choix s’explique par la spécificité différente de ce rendez-vous organisé à la Bibliothèque publique de la région, qui draine un grand nombre de spectateurs. Les organisateurs ont ainsi préféré son report par crainte qu’il serait difficile de gérer les consignes du protocole sanitaire surtout que des ateliers de formation et des tables sont habituellement organisées.

Le public de “Ciné au musée” est par contre moins nombreux et les consignes sanitaires ont été rigoureusement appliquées, en se conformant au protocole en vigueur qui stipule le port du masque, la désinfection de l’espace et la distanciation physique.

“L’espace du musée de Sousse a permis l’organisation des activités tout en se conformant au protocole sanitaire dans un cadre spacieux en plein air”, a fait savoir Challouf.

Créé en 2015, la manifestation” Cinéma au Musée” est organisée par l’association Ciné-Sud patrimoine que préside Kahena Attia (Cheffe Monteuse).

Cet événement qui regroupe des professionnels et des passionnés du cinéma oeuvre à la recherche, a la sauvegarde et la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien et mondial.