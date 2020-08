Jalila Ben Khalil : Vers la finalisation des protocoles sanitaires dans les écoles et universités

Les protocoles sanitaires relatifs aux structures d’enfance et aux établissements scolaires et universitaires publics et privés réalisés par la direction de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé pour lutter contre la propagation du coronavirus, seront bientôt finalisés “, a souligné, mardi 18 août 2020, Jalila Ben Khalil, membre du comité scientifique de lutte contre le nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Khalil a souligné qu’il est encore possible de vaincre le coronavirus si tout le monde respecte les protocoles sanitaires et adopte les gestes barrières.

Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité de se préparer à tous les scénarios, vu la hausse des contaminations mettant l’accent sur l’importance de protéger les sujets à risque notamment les personnes atteintes de maladies chroniques.

Ben Khalil a souligné qu’il y a actuellement 9 malades atteints de la COVID-19 hospitalisés dans les services de réanimation.

A noter que le ministère de la Santé avait annoncé hier, lundi, que 78 nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés le 16 août 2020, dont 71 cas locaux et 7 cas importés, portant le nombre total de personnes infectées par ce virus à 2185 cas confirmés.

Le nombre total de personnes infectées par ce virus est réparti en 1362 guérisons, 56 décès et 767 cas d’infection toujours porteurs du virus et en cours de suivi, dont 23 cas hospitalisés et 8 cas admis en soins intensifs.