Djerba : Une opération de dépistage massif du coronavirus, mardi prochain

La direction régionale de la santé à Médenine, entamera mardi prochain, une opération de dépistage massif du coronavirus dans la localité de Sedouikech (Djerba Midoun) pour limiter la prolifération des foyers de contamination au Covid-19 enregistrés dans cette localité, a annoncé le directeur régional de la Santé, Zid El-Anz.

Le responsable a précisé que le dépistage se fera au cas par cas pour rompre les foyers de contamination et limiter la propagation du coronavirus dans cette zone qui a connu 11 nouvelles contaminations et qui était l’un des premiers foyers de contamination dans l’île lors de la première vague du coronavirus.

Il a qualifié de ” délicate “, la situation épidémiologique dans le gouvernorat de Médenine qui compte 73 personnes contaminées malgré l’absence d’hospitalisations ou de cas critiques, soulignant la nécessité de respecter les mesures barrières et d’éviter les rassemblements.

Il est à noter que la municipalité de Djerba Midoun a annoncé il y a deux jours des mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus à Sedouikech suite à la hausse du nombre de contaminations locales, en interdisant les rassemblements tels que les fêtes de mariage et les différentes festivités dans les espaces fermés, en reportant le marché hebdomadaire de Sedouikech et en instaurant l’obligation de porter les masques de protection et de respecter la distanciation physique.

Les cafés et les restaurants ont aussi été appelés à servir leurs clients dans des gobelets et des couvercles à usage unique et à procéder à la stérilisation quotidienne de leurs locaux.