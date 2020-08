Bizerte : L’incendie de la zone forestière ” Douar Manara ” maitrisé à 90%

L’incendie, qui s’est déclenché depuis vendredi dernier, dans la zone forestière ” Douar Manara ” à Bizerte-sud, a été maîtrisé à 90%, samedi soir, a affirmé le directeur régional de la protection civile à Bizerte Kamel Melliti.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP, Melliti a fait savoir que l’ampleur de l’incendie et le relief montagneux de la région ayant compliqué la tâche des services de la protection civile, ont nécessité la mobilisation d’un hélicoptère pour maîtriser le feu, en plus des engins d’extinction et des interventions directes des pompiers.

Le responsable a aussi indiqué que l’incendie qui s’est poursuivi pendant plus de 48 heures ravageant plus de 55 hectares de végétations et de forêts, selon un bilan préliminaire, n’a pas fait de victimes ni de dégâts matériels.