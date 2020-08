Tunisie : Perturbation et coupure de l’eau potable à Ben Arous et Zagouan

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable ont été enregistré, jeudi, à Mhamdia et Fouchana (gouvernorat de Ben Arous) et Jbel el Ouest et Bir Mchergua (gouvernorat de Zagouan).

Ces perturbations sont dues aux travaux de réparation d’une panne survenue au niveau du canal principal de conduite des eaux vers les régions précitées, a annoncé la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), dans un communiqué publié jeudi.

L’approvisionnement sera repris progressivement, à partir de deman vendredi, à 6h du matin, a précisé la SONEDE.