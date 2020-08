Ligue 1 (19e journée) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue des matches de la 19e journée disputés mercredi :

Les résultats

Mercredi :

A Radès:

Espérance de Tunis 0

CS Sfaxien 0

A Metlaoui :

ES Metaloui 2 Boubaker Diarra (52 et 67)

CS Chebba 1 Fedi Felhi (70)

A Tataouine :

US Tataouine 2 Mohamed Ali Abdessalem (18), Haythem Mehamedi (57 SP)

S.Tunisien 1 Alimi Sikiru (64)

A Kairouan :

JS Kairouan 1 Lamjed Ameur (9)

C. Africain 1 Bassirou Compaoré (11)

A Bizerte :

CA Bizertin 2 Chiheb Ben Fraj (26 SP), Zied Ounelli (28)

Etoile du Sahel 2 Chiheb Ben Fraj (36 CSC), Ali Souma (60)

Mardi :

A Monastir :

US Monastir 3 Anthony Okpotu (2 et 49), Alaa Hamdani (8 CSC) CS Hammam-lif 1 Mehrez Berrajeh (16 SP)

A Soliman :

AS Soliman 0

US Ben Guerdane 2 Omar Zekri (14), Fakhreddine Aouji (52)

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 49 19 15 4 0 34 8 +26

2. US Monastir 38 19 11 5 3 30 12 +18

3. CS Sfaxien 37 19 11 4 4 22 14 +08

4. Etoile du Sahel 33 19 9 6 4 29 16 +13

5. Club Africain 32 19 11 5 3 23 7 +16

6. US Ben Guerdane 28 19 7 7 5 21 21 00

7. Stade Tunisien 27 19 8 3 8 19 21 -02

8. AS Soliman 21 19 6 3 10 20 22 -02

. CS Chebba 21 19 6 3 10 22 25 -03

10. US Tataouine 17 19 4 5 10 13 23 -10

11. ES Metlaoui 16 19 4 4 11 14 26 -12

. JS Kairouan 16 19 5 1 13 16 34 -18

13. CA Bizertin 14 19 3 5 11 15 32 -17

. CS Hammam-Lif 14 19 3 5 11 14 31 -17