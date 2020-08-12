Ligue 1 (19e journée) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue des matches de la 19e journée disputés mercredi :
Les résultats
Mercredi :
A Radès:
Espérance de Tunis 0
CS Sfaxien 0
A Metlaoui :
ES Metaloui 2 Boubaker Diarra (52 et 67)
CS Chebba 1 Fedi Felhi (70)
A Tataouine :
US Tataouine 2 Mohamed Ali Abdessalem (18), Haythem Mehamedi (57 SP)
S.Tunisien 1 Alimi Sikiru (64)
A Kairouan :
JS Kairouan 1 Lamjed Ameur (9)
C. Africain 1 Bassirou Compaoré (11)
A Bizerte :
CA Bizertin 2 Chiheb Ben Fraj (26 SP), Zied Ounelli (28)
Etoile du Sahel 2 Chiheb Ben Fraj (36 CSC), Ali Souma (60)
Mardi :
A Monastir :
US Monastir 3 Anthony Okpotu (2 et 49), Alaa Hamdani (8 CSC) CS Hammam-lif 1 Mehrez Berrajeh (16 SP)
A Soliman :
AS Soliman 0
US Ben Guerdane 2 Omar Zekri (14), Fakhreddine Aouji (52)
Classement : Pts J G N P BP BC Diff
1. Espérance Tunis 49 19 15 4 0 34 8 +26
2. US Monastir 38 19 11 5 3 30 12 +18
3. CS Sfaxien 37 19 11 4 4 22 14 +08
4. Etoile du Sahel 33 19 9 6 4 29 16 +13
5. Club Africain 32 19 11 5 3 23 7 +16
6. US Ben Guerdane 28 19 7 7 5 21 21 00
7. Stade Tunisien 27 19 8 3 8 19 21 -02
8. AS Soliman 21 19 6 3 10 20 22 -02
. CS Chebba 21 19 6 3 10 22 25 -03
10. US Tataouine 17 19 4 5 10 13 23 -10
11. ES Metlaoui 16 19 4 4 11 14 26 -12
. JS Kairouan 16 19 5 1 13 16 34 -18
13. CA Bizertin 14 19 3 5 11 15 32 -17
. CS Hammam-Lif 14 19 3 5 11 14 31 -17