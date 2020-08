Lobna Jribi : Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique publie une version numérique du Guide d’orientation universitaire

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié la version numérique du Guide d’orientation universitaire sous forme d’un livret digital auquel les nouveaux étudiants peuvent avoir accès afin de compléter le processus d’orientation, a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur par intérim, Lobna Jribi.

Dans une déclaration diffusé sur la page officielle du ministère de l’Enseignement supérieur, Jribi a annoncé le lancement de l’exposition virtuelle d’orientation universitaire, notant que la publication de la version numérique du Guide d’orientation universitaire “vise à rapprocher les services des étudiants” .Une mesure imposée par la pandémie du Coronavirus “, a-t-elle précisé, saluant les efforts consentis par le corps universitaire pour le parachèvement de l’année universitaire 2019-2020.

La version numérique du Guide d’orientation universitaire, accessible via le site web WWW.orientation.tn, prévoit des éclaircissements sur le processus d’orientation, dont, la bonification géographique qui consiste en l’attribution de 7% des places d’études dans les établissements d’enseignement supérieur, aux étudiants provenant des zones géographiques les plus proches des établissements.

Le Guide d’orientation universitaire stipule également l’application du concept de la discrimination positive en attribuant 8% du nombre de sièges dans les spécialités universitaires les plus demandées (30 spécialités), aux étudiants provenant de 14 gouvernorats de l’intérieur.

Un nouveau mécanisme sera également adopté dans le but de faciliter l’orientation universitaire en fonction des compétences et des talents, une procédure visant à répondre aux demandes d’étudiants disposant de compétences particulières et innovatrices, dans des spécialités telles que la technologie et les arts, afin de leur consacrer un quota de sièges d’études.

L’Université virtuelle de Tunis (UVT) a dans ce sens créé une chaîne YouTube spécifique pour informer les étudiants de toutes les procédures liées au processus d’orientation universitaire, a indiqué Jribi, précisant que le ministère ne publiera pas le guide dans sa version papier, et se contentera de sa version numérique.

Dans ce contexte, l’exposition virtuelle, qui se poursuit jusqu’au 13 août courant, demeure accessible via le même site Internet dédié à l’orientation universitaire. Elle prévoit des interventions d’un certain nombre de conseillers en orientation universitaire au profit des étudiants.

La session principale d’orientation, se tient du 14 au 18 août courant. Ses résultats seront annoncés le 24 août, tandis que les résultats définitifs seront proclamés le 30 août courant.

Le processus d’orientation des lauréats, se tiendra du 24 au 31 août, alors que l’annonce des résultats est prévu pour le 18 septembre prochain, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.