Béja : Le bilan de l’accident d’Oued Zerga s’alourdit

Le bilan de l’accident de la route survenu, hier lundi, à Oued Zerga (Gouvernorat de Béja) s’alourdit à 4 morts tandis que 4 autres blessés sont toujours sous surveillance médicale à l’hôpital régional de Béja.

L’accident a eu lieu suite à une collision entre deux voitures au niveau de la caserne de Béja sur la route nationale n°6.

Parmi les victimes, une femme (32 ans) et son père (60 ans), originaires de Béja et sont morts sur le coup, ainsi que deux sécuritaires originaires de Ben Guerdane et ont succombé à leurs belslsures à l’hôpital régional de Béja, ont indiqué des sources médicales et de la protection civile à l’agence TAP.