Asma Shiri : La Covid 19 a révélé une forte présence des femmes dans les professions vitales

La pandémie de la Covid 19 a révélé une forte présence des femmes dans les professions vitales, puisqu’elles représentent 65% dans le secteur de la santé, 80% dans le secteur des médias et 47% dans les conseils municipaux, contre une faible présence dans les postes de décision. C’est ce qu’a indiqué Asma Shiri, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, qui assistait, mardi 11 août, à l’ouverture officielle du forum international sur “Les objectifs de développement durable du point de vue du genre: les priorités de la Tunisie après la pandémie de Covid-19”.

A cette occasion, elle a souligné le haut pourcentage des femmes dans les secteurs touchés par la pandémie de Covid-19, en particulier les secteurs fragiles et non structurés, comme les employées de maison, les artisanes et les travailleuses du secteur agricole.

Dans ce contexte, elle a évoqué les mesures prises par le ministère pour renforcer l’autonomisation sociale et économique des femmes et soutenir et protéger les femmes, les enfants et les personnes âgées.

La ministre a cité comme exemples la mise en place d’une ligne de financement pour les travailleuses domestiques et d’un numéro vert 1809 pour les familles et les enfants, ainsi que l’aménagement d’un centre de confinement pour les femmes et leurs enfants victimes de violence pendant 14 jours avant de les transférer à un centre d’accueil des femmes victimes de violence.

Elle a, par ailleurs, souligné que le forum constitue une occasion importante pour évaluer les réalisations de la Tunisie dans le domaine de la protection des femmes et du renforcement de leurs droits notamment dans cette phase de lutte contre la COVID-19 et de réorganiser les priorités en rapport avec les objectifs de développement durable du point de vue genre.

A noter que le document sur les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 a été adopté par la Tunisie avec 192 pays en septembre 2015 et inclus dans le plan de développement quinquennal pour les années 2016-2020.