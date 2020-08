Ligue 1 (18e journée) : Le CSS accroché, le C.Africain à l’arraché

Le dauphin sfaxien a été accroché à domicile par le CA Bizertin (0-0), tandis que le Club Africain a arraché la victoire à l’ES Metaloui (2-1), contrairement à l’Etoile du Sahel, confortable vainqueur de l’US Tataouine (2-0), dimanche, en cloture de la 18e journée de Ligue 1 du football professionnel.

Les trois équipes du bas du tableau ont eu des fortunes diverses ce dimanche face aux équipes du haut du tableau.

Le CA Bizertin dirigé pour la première fois par Kaies Yacoubi, a réussi à arracher un point de l’extérieur (0-0) sans pour autant améliorer sa situation au bas fond du classement, tandis que le CS Sfaxien, même invincible pour la 6e journée de suite, se retrouve à une longueur d’avance sur l’US Monastir, vainqueur samedi du CS Chebba (3-2).

De son côté, l’ES Metlaoui qui partage la dernière place avec le CA Bizertin, a cru au partage des points avec le Club Africain à Radès synonyme de bouffée d’oxygène, jusqu’à ce que Ahmed Khalil ne vienne dissiper ses espoirs en inscrivant un but dans les arrêts du jeu (90+5).

L’équipe du bassin minier a pourtant été la première à ouvrir le bal grâce à Oussema Boughanmi sur penalty (26), avant que les protégés de Lassaad Driri n’égalisent en fin du match par Sabeur Khelifa (81).

A Hammam Sousse, l’US Tataouine n’a pu elle aussi créer la surprise face à l’Etoile du Sahel, dominatrice malgré son infériorité numérique (2-0), en s’inclinant par deux buts signés Salah Hrabi (14) et Bahaeddine Sallami (42).

Les Sudistes partagent désormais la 11e position avec le CA Hammam-lif, à une longueur d’avance sur le duo du bas du tableau, tandis que les Sahéliens conforent leur place derrière le trio de tête (32 points).

. Dimanche

A Radès :

C. Africain 2 Sabeur Khelifa (81), Ahmed Kahlil (90+5)

ES Métlaoui 1 Oussema Boughanmi (26 SP)

A Hammam Sousse :

ES Sahel 2 Salah Hrabi (14), Bahaeddine Sellami (42)

US Tataouine 0

A Sfax:

CS Sfaxien 0

CA Bizertin 0

Déjà joués

Samedi

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif 1 Fraj Kayramani (5)

AS Soliman 1 Rached Arfaoui (21 SP)

Au Bardo:

S Tunisien 0

JS Kairouan 1 Lamjed Ameur (79)

A la Chebba:

CS Chebba 2 Jilani Abdessalem (12), Thierry Tchuenté (81)

US Monastir 3 Ali Amri (45 et 61), Yassine Amri (85)

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 0

Espérance de Tunis 0

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 48 18 15 3 0 34 8 +26

2. CS Sfaxien 36 18 11 3 4 22 14 +8

3. US Monastir 35 18 10 5 3 27 11 +16

4. Etoile du Sahel 32 18 9 5 4 27 14 +13

5. Club Africain 31 18 11 4 3 22 6 +16

6. Stade Tunisien 27 18 8 3 7 18 19 -1

7. US Ben Guerdane 25 18 6 7 5 19 21 -2

8. AS Soliman 21 18 6 3 9 20 20 0

. CS Chebba 21 18 6 3 9 21 23 -2

10. JS Kairouan 15 18 5 0 13 15 33 -18

11. US Tataouine 14 18 3 5 10 11 22 -11

. CS Hammam-Lif 14 18 3 5 10 13 28 -15

13. ES Metlaoui 13 18 3 4 11 12 25 -13

. CA Bizertin 13 18 3 4 11 13 30 -17