Tunisie : Témoignages touchants à la commémoration du 40e jour du décès de Slaheddine Essid

Modestie, professionnalisme et tant de qualités ont marqué le parcours de Slaheddine Essid, réalisateur de télévision et scénariste tunisien décédé le 29 juin 2020 à l’âge 72 ans.

A la cérémonie de commémoration du 40ème jour de son décès tenue lundi à la Cité de la Culture, ses collègues de l’audiovisuel parmi les réalisateurs, acteurs et scénaristes ont été unanimes sur une carrière exceptionnelle de l’un des réalisateurs les plus accomplis sur la scène audiovisuelle nationale”.

Cet évènement a été organisé par l’Etablissement de la télévision Tunisienne (ETT) en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles et l’Association des anciens de l’Etablissement de la Radio Tunisienne (ERT).

La cérémonie a été diffusée en direct sur la Télévision nationale, Wataniya 2. Elle a été marquée par les témoignages touchants de plusieurs responsables et acteurs et actrices qui ont côtoyé le défunt comme Raouf Ben Amor, Kaouther Bardi, Fadhel Jaziri et Hamadi Arfa.

Mohamed Lassaad Dahech, Président directeur général de l’ETT, a annoncé qu’un studio virtuel au sein de la Télévision tunisienne a été baptisé au nom de Slaheddine Essid. Une cérémonie a eu lieu dans la matinée au siège de la Watanya en présence de la famille du défunt, les cadres de l’ETT et les anciens de l’ERT.

Dahech a loué les qualités de Slaheddine Essid, citant un réalisateur et un scénariste qui a réussi à s’imposer sur la scène audiovisuelle par son travail acharné, le choix de son équipe et la direction de son équipe artistique. Il a encore mentionné les multiples collaborations du défunt avec les meilleurs scénaristes sur la scène nationale, en particulier Ali Louati et la grande complicité qui existait entre ce duo.

Coté artistes, Raouf Ben Amor a été parmi ceux qui ont collaboré avec Essid. Il a notamment été dans la série ramadanesque à succès “Khotab Al Beb”, saison 1 et 2 dans laquelle il interprétait le rôle de Chedly Tammar. Pour sa part, Kaouther Bardi, a été l’actrice vedette du sitcom “And Azaiz” (2003) et “Nsibti Laaziza” (de 2013 à 2018).

Asma Ben Othmen et Ramla Ayari ont rendu un vibrant hommage à feu Slaheddine Essid, rappelant son rôle important dans leur carrière d’actrices en étant à leurs côtés depuis leurs débuts jusqu’à leur propulsion sur la scène nationale.

Younes Ferhi a également travaillé avec Slaheddine Essid en tant qu’acteur débutant dans la série télévisée “Gamret Mahrous” (2002). Dix ans plus tard, Ferhi avait collaboré avec Essid en tant que scénariste dans le sitcom “Nsibti laaziza”. Il a déclaré que le défunt a toujours donné la chance aux jeunes acteurs.

Dans une déclaration à la Tap, l’acteur Mohammed Ali ben Jemaa a souligné que Slaheddine Essid a toujours su entretenir des relations artistiques et humaines avec son équipe artistique.

Slaheddine Essid s’est fait distingué à la Télévision nationale depuis le début des années 80 à travers la mise en scène de la pièce “Gassalet Ennouader”. Cette oeuvre a été “un évènement culturel de taille”, a estimé Abderraouf El Basti, ancien PDG de l’Etablissement de la Radiodiffusion-Télévision nationale (ancienne appellation de l’ETT et ERT qui depuis 2006 s’étaient scindées en deux institutions).

Sa diffusion à la télévision nationale avait ouvert le champ, à partir des années 90, à d’autres oeuvres théâtrales pour être à leur tour diffusées sur le petit écran. Il a cité l’exemple de pièces célèbres ayant eu beaucoup de succès auprès du public tunisien, à l’instar de “Klam Ellil” de Taoufik Jebali et “Don Juan” de Mohamed Drira.

Evoquant les conditions de tournage de “Gasssalet Ennouader”, El Basti a loué la patience du défunt face aux multiples obstacles et les tensions avec certains membres de son équipe artistique et technique. Des difficultés qui n’ont pourtant pas empêché le metteur en scène de livrer une oeuvre assez remarquable.

Slaheddine Essid (24 mars 1948-29 juin 2020) est un réalisateur de télévision et scénariste dont la plupart des oeuvres ont été diffusées sur la Télévision nationale.

Essid est l’auteur de plusieurs œuvres télévisées du genre dramatique et comique. Il s’était fait connaître depuis les années 90 par des oeuvres qui sont largement suivies par les familles tunisiennes, à l’instar de “Layam Kif Errih” , “Amwaj”, “alKhottab al bab”, “Echka de hkayat”, Mnamet Aroussia”, “Gamret Sidi Mhrouss”, “Loutil”, “And Aziz” et “Nsibti Laaziza”.

Il a collaboré avec des scénaristes comme Ali Louati et Hatem Belhaj. Parmi ses oeuvres à succès, “Choufli Hall”, une série écrite par Hatem Belhaj qui a été diffusée pour la première fois entre 2005 et 2009.

Ce sitcom avait enregistré un grand succès auprès des téléspectateurs et a été rediffusé à plusieurs reprises. Plus de quinze ans déjà, mais la diffusion du sitcom continue sur la chaîne nationale 2, faisant le bonheur des plus nostalgiques.