Tunisie : Hichem Mechichi rencontre les représentants du groupe Ennahdha

Le président du groupe Ennahdha au parlement (54 députés) Noureddine Bhiri a indiqué que sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi s’est articulée autour de la formation du gouvernement, une série de questions politiques et de la situation générale dans le pays.

Dans une déclaration de presse, à l’issue de l’entretien à Dar Dhiafa à Carthage, Bhiri a précisé que la rencontre marque le début des concertations sur la formation du prochain gouvernement et qui, a-t-il ajouté, sera poursuivie d’entre réunions. Le but étant d’approfondir les discussions pour parvenir à la formation du gouvernement dans les plus proches délais et le soumettre au vote de confiance au parlement, a-t-il dit.

L’entretien s’est déroulé en présence des députés Imed Khemiri, porte-parole d’Ennahdha et Noureddine Arbaoui, président du bureau politique du mouvement.

Mechichi a entamé ce lundi les concertations avec les groupes parlementaires et les partis politiques, en tenant compte de leur représentation parlementaire.

Les concertations sur la formation du prochain gouvernement ont démarré lundi 27 juillet avec les représentants des organisations nationales, à l’instar de l’Union générale tunisienne du travail, le patronat (UTICA), l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la pêche, l’Union nationale de la femme tunisienne, le Syndicat national des journalistes tunisiens, Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie la Confédération (Conect), la Ligue tunisienne des droits de l’homme et l’Instance nationale de lutte contre la corruption.

Des experts financiers et économiques ont été également associés aux concertations comme l’actuel et l’ancien gouverneur de la Banque centrale, respectivement Marwen Abassi et Tawfik Baccar ainsi que des ministres du gouvernement de gestion des affaires courantes (Finances, Affaires sociales, Développement, Coopération internationale et Commerce).

Au programme des concertations programmées pour ce lundi, des rencontres avec quatre groupes parlementaires. Il s’agit, en plus d’Ennahdha, du groupe démocratique, Qalb Tounès et Al Karama.