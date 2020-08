Tunisie : De la chorégraphie avec ” Novice No-Vice ” et ” Andalouse(s) ” à Sahriyet été 2020 à Hammamet

La soirée du dimanche 2 août, au théâtre de plein air de Hammamet, a été dédiée à la chorégraphie à travers deux spectacles de danse contemporaine, ” Novice No-Vice ” de Mohamed Chniti et Meriem Bouajaja et ” Andalouse(s) ” de Nesrine Chaabouni.

Ces deux créations d’inspirations différentes ont été présentées dans le cadre de la manifestation ” Sahriyet été 2020 à Hammamet “.

La première partie de la soirée a été consacrée au spectacle Novice No-Vice et ouverte par deux chorégraphes interprétées par Senda Jebali et Marouan Rouin.

Cette œuvre puisée dans un work in progress signé Imed Jemâa a été présentée en hommage posthume à Nejib Ben Khalfallah et sera également interprétée à l’occasion de la commémoration du 40ème jour du décès de ce chorégraphe disparu le 24 juillet dernier.

Mohamed Chniti et Meriem Bouajaja ont ouvert le bal avec la première de Novice No-vice, une œuvre qui parle du corps dans toutes ses convulsions et convoque un corps rebelle non identifié, entre hésitation et précision.

Cette création est produite en 2020 avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et de VIADANSE le centre chorégraphique Nationale de Belfort.

La deuxième partie de la soirée était consacrée à Andalouse(s) ou Un solo à plusieurs une création chorégraphique de Nesrine Chaabouni.

Ce solo rend hommage aux personnalités historiques choisies afin de frayer une traversée dans le corps dansant les figures de ces andalouses extraites de l’histoire arabo-andalouse mais aussi des Andalouses contemporaines, comme Raja Ben Amar ou de la chorégraphe même d’origine andalouse en tant que danseuse et artiste chorégraphique.

La chorégraphe a exhumé des icones de la danse du ventre, de la danse tzigane, et du flamencos sur une dramaturgie et une mise en scène de Elyes Rebhi.

Cette oeuvre de près d’une heure a fait voyager le public dans un autre temps, d’autres cultures qui se mêlent et se croisent dans une belle harmonie de sons et de lumières.