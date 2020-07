Coronavirus : Le comité scientifique appelle à renforcer le contrôle d’application de protocole sanitaire

Le comité scientifique chargé de lutter contre le coronavirus a appelé à relancer l’activité des structures chargées de contrôle d’application des protocoles sanitaires relatifs à la prévention d’une propagation du coronavirus, a indiqué Nissaf Ben Alaya membre du comité.

Ben Alaya a précisé mercredi dans une déclaration à la TAP que le comité a autorisé l’activation des comités de médecins de travail au sein des établissements publics dans le cadre d’application du protocole sanitaire pour lutter contre covid-19.

L’inspection centrale au sein du ministère de la santé renforcera également les opérations de contrôle notamment à travers les structures des ministères de l’intérieur et du commerce, a ajouté Ben Alaya.

La découverte de 5 nouveaux cas de contamination locale mardi dernier nécessite davantage de vigilance, a souligné Ben Alaya, affirmant que le comité a prévu l’enregistrement de nouveaux cas de contamination locale. L’application rigoureuse des mesures de prévention et la mise en quarantaine des cas importés en plus de respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique sont des moyens permettant une meilleure maîtrise de l’épidémie, a-t-elle encore dit.

Nissaf Ben Alaya a rappelé par la même occasion le succès de la stratégie nationale adoptée pour lutter contre le coronavirus.

Enregistrer des cas de contamination locale dont l’origine est connue ne représente pas un danger, a pour sa part estimé Habib Ghdira, membre du comité scientifique mettant en garde contre le danger que représentent les cas de contamination dont l’origine est inconnue.

Les cas de contamination locale ont été enregistrés à cause du non respect des mesures d’hygiène et du protocole sanitaire, a-t-il regretté.