Tunisie : Machrou Tounes appelle à un gouvernement restreint

Le mouvement Machrou Tounes a appelé le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi à former un gouvernement restreint et solidaire capable de faire sortir le pays de la crise politique et économique étouffante que traverse le pays.

Dans un communiqué publié lundi, le mouvement a dit espérer que Mechichi optera pour les critères de compétence et d’indépendance dans le choix des membres de son équipe ministérielle, “tout en écartant la politique des quotas partisans qui a constitué le plus grand obstacle pour un meilleur rendement du gouvernement et une stabilité politique”.

Machrou Tounes s’est engagé à soutenir le gouvernement si Mechichi réussit à choisir les prochains ministres selon les critères précités. Dans ce cas de figure, estime le parti, il est souhaitable que le nouveau gouvernement ait le soutien de tous les partis politiques, des organisations nationales ainsi que la confiance des citoyens.

Par ailleurs, le mouvement a réitéré son appel pour l’organisation d’une conférence nationale de salut, sous la présidence du chef de l’Etat et en partenariat avec les organisations nationales afin d’examiner les réformes politiques urgentes dont en premier lieu l’amendement de la constitution, la loi électorale et la loi portant organisation des partis politiques.