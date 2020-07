Des partis politiques et associations appellent à trancher les dossiers de la politique étrangère tunisienne

Des partis politiques et associations de la société civile ont appelé lundi à la nécessité de trancher les dossiers de la politique étrangère de la Tunisie, de manière à consacrer la souveraineté nationale et défendre l’indépendance de la décision nationale.

Ils ont notamment cité la question palestinienne et le dossier Libyen.

Dans une déclaration commune, les signataires mettent en avant le besoin d’une solution libyenne-arabe-africaine que seul le peuple libyen est en droit de choisir, loin de toute tutelle étrangère.

Ils ont mis en garde contre les projets de division, de pillage des richesses du pays et d’armement des groupes terroristes.

La même démarche doit être empruntée en ce qui concerne le dossier syrien, préconisent les signataires qui appellent à une position claire contre l’embargo imposé à l’Etat et au peuple syrien. Ils ont mis l’accent sur la nécessité de reprendre les relations diplomatiques avec la Syrie et à résoudre toutes les questions sécuritaires entre la Tunisie et ce pays frère dont, en particulier, le terroriste et l’envoi des jeunes vers les zones de conflits à l’instar de la Libye, la Turquie et autres.

Six partis politiques dont le Courant populaire, le Parti des Travailleurs, le parti national démocratique socialiste ont signé la déclaration aux côtes d’associations de la société civile à l’instar de la Ligue tunisienne pour la tolérance.