Le Complexe sportif Hammam Bourguiba, un lieu idéal pour la préparation des clubs tunisiens

Comme chaque été, le complexe sportif de Hammam Bourguiba est le lieu privilégié de la préparation des clubs sportifs tunisiens.

Cette année encore l’engouement était total surtout que la direction du complexe a fait une action promotionnelle pour apporter son soutien aux clubs dans cette période de crises financière et sanitaire.

Le centre de Hammam Bourguiba a mis dans ce cadre à la disposition des équipes son infrastructure adéquate et ses équipements performants afin de garantir la réussite des stages de toutes les catégories de footballeurs.

Il est à noter que le complexe sportif de Hammam Bourguiba est un cadre idéal pour les stages et les entraînements en proposant durant toutes les périodes de l’année une panoplie de terrains et d’activités permettant aux équipes, quels que soient leurs niveaux et catégories, d’assurer une excellente préparation dans un superbe environnement confortable et chaleureux.

Le complexe Sportif El Mouradi Hammam Bourguiba compte:

-3 terrains gazonnés de 105 m * 68 m

-Un terrain annexe de 90 m * 45 m

-Une salle de fitness

-Une salle de musculation

-Une piscine couverte avec jacuzzis

-Un centre thermal ultra moderne.