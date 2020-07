Tunisie : Le Conseil national du Courant démocrate est seul habilité à décider des noms qui seront proposés au président de la République

Le président du Conseil national du Courant démocrate Majdi Ben Ghazala a indiqué, dimanche, que cette instance est seule habilitée à décider des noms qui seront proposés au président de la République comme candidats à la primature.

Le parti choisira une personnalité qui s’est distinguée par un bon rendement, une bonne expérience politique et qui représente le mieux le parti, a-t-il déclaré en marge de la 27ème session du Conseil national du Courant démocrate.

Lors de sa réunion ce dimanche, le Conseil se penche sur plusieurs dossiers “brulants”, a-t-il dit, portant notamment sur le conflit d’intérêts visant le chef du gouvernement démissionnaire Elyes Fakhfakh et les candidatures que propose le parti au poste de chef de gouvernement, en particulier, après avoir reçu une correspondance du président de la République dans ce sens.

Et d’ajouter que le Conseil examinera également la motion de retrait de confiance au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi et les nouvelles alliances du parti concernant le processus gouvernemental ou parlementaire, outre les développements sur la scène politique et nationale.

Le parti va évaluer l’étape précédente pour aboutir à un gouvernement “stable” et capable de concrétiser son slogan de campagne “un Etat fort et juste”, a fait valoir Majdi Ben Ghazala, regrettant que le paysage politique soit revenu à la case départ à cause des graves tensions.

Pour sa part, le député du Courant démocrate Nabil Hajji a relevé que la décision du parti de participer ou non au gouvernement et de nouer des alliances avec le reste des partis revient exclusivement au Conseil national.

“Il n’est pas question de former un gouvernement composé d’Ennahdha, de Qalb Tounes et de la Coalition al-Karama”, a-t-il lancé.

Dans une déclaration hier à l’agence TAP, le président du bloc démocratique au parlement Hichem Ajbouni et dirigeant du parti Courant démocrate n’a pas exclu que son parti propose Mohamed Abbou et Ghazi Chaouachi au président de la République pour choisir l’un d’entre eux au poste de chef de gouvernement.