Tunisie : Commémoration du 59 ème anniversaire de la bataiile de Bizerte

Le gouvernorat de Bizerte a commémoré, aujourd’hui dimanche, le 59ème anniversaire de la bataille de Bizerte qui s’est dérouléé du 19 au 22 juille 1961, et ce, dans le cadre d’un programme diversifié comprenant tous les aspects de l’anniversaire commémoratif et de l’hommage.

Le programme a débuté avec une cérémonie organisée au carré des martyrs de Bougatfa au cours de laquelle le drapeau national a été hissé au son de l’hymne national, en présence du gouverneur de la régiona, du Cheikh de la ville, des membres du comité d’organisation et de plusieurs composantes officielles de la société et du parlement.

Une gerbe de fleurs a été déposée en signe de respect à tous les martyrs de la région et de la nation tombés au cours de cette bataille et le reste de celles de la libération de la colonisation française pour l’édification de l’Etat et ensuite celle de la deuxième République.

Une exposition a été organisée autour de ces journées glorieuses de la lutte nationale de la Tunisie dans la grande salle d’expositions, à la maison de la cultutre Cheikh Idriss. L’exposition avait été organisée à l’initiative des autorités régionales de Bizerte avec le concours du centre de documentation nationale et de la direction de la documentation au ministère de la Défense nationale lors des festivités de la région, à l’occasion de la fête de l’évacuation, l’année dernière.

L’exposition comporte des données précises sur la bataille ainsi que sur les conditions et circonstances politiques, militaires, populaires et diplomatiques l’ayant émaillé, à travers près de 100 documents provenant du patrimoine documentaire du centre de documentation nationale (photographies, copies d’articles de journaux tunisiens et étrangers publiés à cette époque), en plus de la diffusion d’un documentaire sur cette épopée nationale.

Le comité d’organisation a préparé pour les quatre prochains jours des activités sportives, intellectuelles et de jeunesse ainsi qu’une soirée, outre la diffusion, à l’espace Sidi Salem, d’un documentaire dépeignant la bataille de Bizerte.