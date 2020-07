Signature entre la Tunisie et la France d’un accord d’appui aux instituts supérieurs d’études technologiques

Un accord d’appui aux instituts supérieurs d’études technologiques (ISET) a été signé, hier mardi, entre le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Slim Azzabi, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor et le directeur de l’Agence française de développement en Tunisie (AFD), Gilles Chausse.

L’accord signé en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, s’inscrit dans l’accord-cadre entre le gouvernement tunisien et le gouvernement français relatif à la coopération entre le réseau des instituts supérieurs d’études technologiques et le réseau des instituts universitaires de technologie en France (IUT) signé le 05 octobre 2017 en Tunisie. Il s’agit de mobiliser 10 M d’euros (31 millions de dinars) issus des accords de conversion de dette au financement d’un important programme de rénovation des ISET.

L’accord permettra de moderniser les ISET dans le but d’améliorer l’adéquation de la formation avec les besoins des acteurs économiques et favoriser l’insertion des jeunes diplômés à travers l’échange d’expertises et de connaissances avec les instituts français.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis l’accent, à cette occasion, sur l’importance de cette coopération stratégique, soulignant que le ministère œuvre à poursuivre la réforme du système d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau de la qualité et de la flexibilité de la formation et à consolider la recherche scientifique, l’innovation et l’employabilité.