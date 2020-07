Football : reprise du championnat zambien le 18 juillet

La Fédération zambienne de football (FAZ) a annoncé que la saison 2019/2020 reprendra le 18 juillet pour s’achever le 16 septembre 2020 avec des matches à huis clos.

La FAZ Super Division est en pause depuis la mi-mars en raison des restrictions liées à la Covid-19. Au moment de la suspension des activités de football, 25 journées avaient été disputées pour neuf restantes.

La reprise de la campagne s’effectuera avec des matchs exceptionnels impliquant Zanaco, septuple champion de la Zambie, qui a aura un marathon de quatre matchs à rattraper entre le 18 et le 29 juillet, en raison de son absence répétée due à sa brillante participation jusqu’en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF 2019/2020.

Buildcon sera également en action durant ce mois de juillet afin de boucler ses deux rencontres en retard avant le coup d’envoi officiel de la 26e journée prévu le 1er août.

Forest Rangers mène actuellement le classement d’élite avec un point de plus que son poursuivant direct. En effet, Napsa Stars est deuxième avec 46 points, tandis que Green Eagles et Nkana sont respectivement troisième et quatrième avec 44 et 43 points.

Le champion en titre Zesco United occupe le cinquième rang avec 42 points et un match en retard.