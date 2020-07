Tunisie : Le Courant populaire met en garde contre l’effondrement des institutions de l’Etat

Le Courant populaire a mis en garde lundi contre ” un effondrement des institutions élues de l’Etat “, estimant que la véritable issue à la crise politique et économique est ” le respect de la loi des dispositions de la Constitution “.

Dans un communiqué rendu public, lundi, le parti a jugé ” indispensable ” de reconstituer le pouvoir sur des bases solides et pérennes, appelant tous les acteurs politiques à assumer leur entière responsabilité”.

Le parti a encore lancé une mise en garde contre l’effondrement de l’Etat et les effets néfastes ” de la corruption rampante “. Il a dit craindre de voir le pays ” s’enliser dans une crise ouverte qui menacerait le régime politique, économique et social d’effondrement “.

” Face aux menaces internes et externes qui pèsent sur le pays, nous exprimons notre appréhension à l’égard de la tergiversation politique et du blocage des institutions “, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, le courant populaire, a dit suivre de près la “situation critique” que connaît la Tunisie à tous les niveaux, ajoutant qu’il prévoit, tout comme les élites du pays et ses forces nationales, l’aggravation du déficit économique et la recrudescence des tensions sociales.

” Le Parlement assume l’entière responsabilité de l’échec de l’actuel régime sur les niveaux politique, électoral, économique et social “, a-t-il accusé.

La présidence de la République assume également une part de responsabilité dans cet échec, a souligné le parti dans le même communiqué.